Пассажир автобуса во Владимире впал в наркотическую кому

Молодой человек в наркотической коме был доставлен в реанимационное отделение Городской больницы №5 Владимира. Он потерял сознание во время поездки в маршрутном автобусе.
Пассажиры вызвали скорую помощь, медики отвезли парня в медицинское учреждение и провели реанимационные мероприятия. Личность пациента уже установлена, сообщает сетевое издание «День во Владимире». Им оказался 27-летний житель Владимира.
Выяснилось, что молодой человек ранее был неоднократно судим, в том числе за незаконное приобретение и хранение наркотиков, а также за нанесение побоев. По факту происшествия сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.