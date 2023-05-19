G7 заявила, что санкции против России не затронут поставки продовольствия

Прежде сообщалось о том, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением странам «Большой семерки» согласовать очередную финансовую поддержку Украины после текущего года. На саммите она также отметила, что координационная помощь объединения помогла закрыть дефицит украинского бюджета на 2023 год.