Студентку из Приморья оштрафовали за то, что она не заявила в полицию о призывах ее знакомой к терроризму

По материалам следствия, в сентябре-октябре прошлого года студентка, зная о комментарии своей подруги в группе мессенджера, не донесла об этом в полицию. В данном средстве общения посты содержали в себе призыв к насильственным, разрушительным действиям, «осуществляемым в целях оказания воздействия на принятие решений органами государственной власти».