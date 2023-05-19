Студентку из Приморья оштрафовали за то, что она не заявила в полицию о призывах ее знакомой к терроризму

Во Владивостоке Фрунзенский районный суд назначил первокурснице Анне В. штраф в размере 45 тысяч рублей. Студентка не заявила в полицию на знакомую, которая написала комментарий с призывами к террористической деятельности, говорится на официальном сайте судебных инстанций Приморского края.
По материалам следствия, в сентябре-октябре прошлого года студентка, зная о комментарии своей подруги в группе мессенджера, не донесла об этом в полицию. В данном средстве общения посты содержали в себе призыв к насильственным, разрушительным действиям, «осуществляемым в целях оказания воздействия на принятие решений органами государственной власти».
Суд 20 февраля признал первокурсницу виновной по статье 205.6 УК РФ о несообщении о преступлении. Стоит отметить, что она знала, что террористическая деятельность в России запрещена, а призывы к ее совершению — преступление. При этом Анна осознанно не обратилась в правоохранительные органы.
Подсудимая проходила свидетелем по делу своей знакомой и имела возможность сообщить о преступлении на допросе в СК.
На заседании студентка признала вину и раскаялась в содеянном. Позже защита обжаловала приговор, но сегодня судебная коллегия оставила решение в силе без изменений.
Ранее суд в Москве приговорил мужчину к девяти годам тюрьмы за финансирование террористов.