Три села в Курской области остались без света после обстрела ВСУ

Вооруженные силы Украины обстреляли Корнеевский район Курской области. По данным властей, было восемь прилетов. Об этом в официальном Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Старовойт подчеркнул, что снаряды повредили линии электропередачи. Также разрушено ограждение подстанции.
В результате без света остались жители нескольких сел: Троицкого, Гордеевки, Внезапного. Глава субъекта отметил, что на данный момент отремонтировать поврежденные участки нельзя.
«Как только будет возможность, аварийные бригады выедут для устранения последствий», – заявил Старовойт.
Отметим, что обстрелы Курской области уже приводили к отключению света. Так, несколькими днями ранее без электроэнергии остались 600 человек. Пострадавших нет.