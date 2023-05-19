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Три села в Курской области остались без света после обстрела ВСУ

Происшествия
Три села в Курской области остались без света после обстрела ВСУ

Вооруженные силы Украины обстреляли Корнеевский район Курской области. По данным властей, было восемь прилетов. Об этом в официальном Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Старовойт подчеркнул, что снаряды повредили линии электропередачи. Также разрушено ограждение подстанции.

В результате без света остались жители нескольких сел: Троицкого, Гордеевки, Внезапного. Глава субъекта отметил, что на данный момент отремонтировать поврежденные участки нельзя.

«Как только будет возможность, аварийные бригады выедут для устранения последствий», – заявил Старовойт.

Отметим, что обстрелы Курской области уже приводили к отключению света. Так, несколькими днями ранее без электроэнергии остались 600 человек. Пострадавших нет.
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