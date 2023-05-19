Профессор Межевич: Европа поднимает ставки на Украине, потому что боится потерять все

Главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич объяснил в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», почему Европа не хочет замораживать военный конфликт на Украине, и рассказал, когда Россия поможет Аргентине освободить Фолклендские острова от англичан.
В Европейском союзе опасаются, что конфликт на Украине перейдет в замороженную стадию, заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции Zet. Это совершенно не в интересах Польши или какой-либо другой страны ЕС, добавил Пшидач. Мир на Украине не должен наступить на условиях России, согласился и канцлер Германии Олаф Шольц.
Между тем в истории есть примеры, когда конфликт замораживался и в итоге приводил к мирному сосуществованию сторон. Типичный пример — условная Корея или Вьетнам до того, как американцы решили развязать там войну на полное уничтожение населения.
Главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Ассоциации прибалтийских исследований профессор СПбГУ Николай Межевич предлагает не сравнивать конфликт на Украине с корейским, вьетнамским и многими другими. Прежде всего, потому, что объем вложений США и их европейских союзников в киевский режим не сопоставим с другими колониальными войнами, которые они вели.
По его словам, европейцы, которые являются одним из выгодоприобретателей поражения России на Украине, ни во что другое внешнеполитическое денег в таком объеме не вкладывали: ни в Балканы, ни в Северную Африку. Израсходованный ими объем ресурсов уже сопоставим с теми деньгами, которые западные немцы потратили на восточную Германию за 25 лет. И мысль о том, что они могут потерять эти деньги навсегда, европейским шакалам невыносима, поэтому они постоянно повышают ставки в игре, разменной монетой в которой являются миллионы украинцев, отметил политолог.
«Ситуация такова, что теперь из-за стола игрального — а они воспринимают гибель людей и катастрофу Украины как игру в рулетку — им не вырваться. Поэтому они повышают ставки, блефуют, и хотят играть до последнего», — пояснил Николай Межевич.
Мешает европейским лидерам прекратить кровопролитную игру не только жадность, но и страх, что граждане Европы жестко с них спросят о потраченных зря миллиардах, разрушении экономики ЕС и стремительном падении уровня жизни. По словам политолога, Европа несет огромные репутационные потери, ее экономика съезжает вниз, энергоносители дорожают, отношения с Россией — надежным и выгодным партнером разрушены, идет ухудшение отношений с Китаем. И перспектив у европейцев, кроме эфемерных надежд одержать победу над Россией, никаких нет.
«В случае поражения Украины, все эти шольцы и бербоки просто вылетят. Они могут даже не успеть убежать — так велико будет разочарование европейцев. Отсюда, кстати, эти безумные игры с гендерной повесткой и прочее: это желание отвлечь европейцев от серьезных экономических и политических проблем», — заявил Николай Межевич.
Проблему поставок европейскими странами вооружений киевскому режиму политолог предлагает решать пока военными способами: уничтожать ее на территории Украины. Вооружать страны, страдающие под гнетом англичан или французов, эксперт считает преждевременным, поскольку системы вооружений, которые помогут, например, аргентинцам вернуть себе Фолклендские острова, нужны нам самим. Но после того, как пик военного кризиса на Украине будет преодолен, нам никто не помешает поставить Аргентине ракеты в ответ на поставки Великобританией ракет Storm Shadow киевским нацистам, отметил Николай Межевич.
«Сейчас нам нужно применять наши изделия в более широком спектре целей поражения на Украине. Потом, когда мы закроем наши текущие проблемы, можно помочь Аргентине и другим странам, чьи территории захвачены Британией и Францией», — пояснил он.
Комментируя призыв премьера Эстонии Каи Каллас ввести полный запрет на транзит товаров из ЕС через территорию России, политолог отметил, что, несмотря на свое переизбрание, ей не удастся взять под каблук эстонских бизнесменов. Они хоть и ненавидят Россию, но понимают, что заработать кроме как на развитии деловых отношений с РФ они нигде не смогут. Именно этим обстоятельством объясняется решение проамериканской элиты Эстонии подтасовать результаты выборов, украв победу у кандидата от эстонских националистов, отметил Межевич.
«Голосование в Эстонии было электронное, и данные были подтасованы, о чем заявляют эстонские националисты: подчеркиваю — националисты, а не эстонские глобалисты. Эстонские националисты нас люто ненавидят, но они за Эстонию, а не за Америку, и поэтому их на выборах ограбили на голоса. Исходя из интересов Эстонии, они будут торговать с Россией, будут сквозь зубы выстраивать с нами какие-то связи», — заявил эксперт.
Та же самая ситуация, по его словам, наблюдается и в других прибалтийских странах. Вся элита Литвы, Латвии и Эстонии работает не в интересах своих стран, а по указке США проводит политику на противостояние с РФ. Но нам такая ситуация выгодна — чем больше прибалтийские лимитрофы США будут страдать от санкционной войны с Россией, тем быстрее там появятся лояльные нам элиты, отметил президент Ассоциации прибалтийских исследований.