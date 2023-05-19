Профессор Межевич: Европа поднимает ставки на Украине, потому что боится потерять все

По его словам, европейцы, которые являются одним из выгодоприобретателей поражения России на Украине, ни во что другое внешнеполитическое денег в таком объеме не вкладывали: ни в Балканы, ни в Северную Африку. Израсходованный ими объем ресурсов уже сопоставим с теми деньгами, которые западные немцы потратили на восточную Германию за 25 лет. И мысль о том, что они могут потерять эти деньги навсегда, европейским шакалам невыносима, поэтому они постоянно повышают ставки в игре, разменной монетой в которой являются миллионы украинцев, отметил политолог.