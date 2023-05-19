Мир по Зеленскому невозможен даже чисто технически: политолог Безпалько оценил «переговоры» G7 без России

Президент Украины Владимир Зеленский запросил в G7 проведение мирного саммита, но без России. Если его просьбу будет решено удовлетворить, скорее всего, в Японии речь пойдет о ноябрьских предложениях Киева по «мирному урегулированию», которые больше похожи на ультиматум Москве. По мнению, высказанному в беседе с корреспондентом ФАН политологом, участником Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, заместителем директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богданом Безпалько, такие переговоры бесперспективны.
«Во-первых, довольно странно рассматривать мирный план без одной из сторон конфликта. Во-вторых, довольно странно рассматривать этот мирный план на переговорах опять же без одной из сторон. То есть это будет принятие уже заранее составленного и утвержденного плана, либо уточнение своей позиции. Если это будет просто ультиматум, в этом случае ничего нового в отношениях России и Украины не будет. Ультиматум — это не предложение, не что-то, направленное на достижение действительно мирного урегулирования, это просто очередная пиар-акция, в которой будет участвовать Зеленский, лидеры G7, в рамках которой будет вынесен еще один ультиматум в отношении России», — считает эксперт.
Так что какого-то разрешения конфликта ждать не стоит — Зеленский не собирается договариваться, как и другие члены «Большой семерки», продолжил Богдан Безпалько.
«Переговоры так не ведутся. Но уже и на Западе ряд политиков начинают понимать, что ставить ультиматумы России безрезультатно и неэффективно. То есть они понимают, что ультиматумы не приносят ожидаемых последствий, что нужно договариваться. А участие в подобного рода переговорах без нашей страны попросту невозможно — даже чисто технически», — подытожил собеседник ФАН.
Ранее Богдан Безпалько заявил, что вскоре Евросоюзу будет крайне сложно финансировать и вооружать Украину.