Мир по Зеленскому невозможен даже чисто технически: политолог Безпалько оценил «переговоры» G7 без России

Президент Украины Владимир Зеленский запросил в G7 проведение мирного саммита, но без России. Если его просьбу будет решено удовлетворить, скорее всего, в Японии речь пойдет о ноябрьских предложениях Киева по «мирному урегулированию», которые больше похожи на ультиматум Москве. По мнению, высказанному в беседе с корреспондентом ФАН политологом, участником Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, заместителем директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богданом Безпалько, такие переговоры бесперспективны.