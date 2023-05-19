Более трети россиян считают себя сладкоежками

Каждый третий россиянин (35%) ест сладкое несколько раз в неделю, каждый шестой (17%) — несколько раз в месяц, сообщает «Мурманский вестник». В общей сложности с разной периодичностью продукты с содержанием сахара потребляют абсолютное большинство россиян — 91% жителей страны.