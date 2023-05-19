Более трети россиян считают себя сладкоежками

Согласно опросу, проведенному аналитиками ВЦИОМ, 39 процентов жителей России могут назвать себя сладкоежками. Кондитерские изделия присутствуют в их рационе ежедневно.
Каждый третий россиянин (35%) ест сладкое несколько раз в неделю, каждый шестой (17%) — несколько раз в месяц, сообщает «Мурманский вестник». В общей сложности с разной периодичностью продукты с содержанием сахара потребляют абсолютное большинство россиян — 91% жителей страны.
Сладкоежек одинаково много среди мужчин и женщин, людей разного возраста и материального достатка. Рейтинг любимых сладостей россиян возглавили конфеты. Их предпочитают 39% от числа людей, потребляющих сладкое. На втором месте шоколад (26%), далее следует печенье (21%) и торты (19%).