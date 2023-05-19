Роспотребнадзор предупредил дачников о риске заражения опасной болезнью от грызунов

Россиянам при выезде на дачу нужно знать о риске заражения геморрагической лихорадкой, которую распространяют грызуны. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора по Тверской области.
В ведомстве уточнили, что мыши и крысы могут передавать людям вирус геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС).
«Симптомы ГЛПС часто путают с ангиной или обычной простудой. Чуть позже к ним присоединяются боли в пояснице и животе, снижение остроты зрения, болезненность в глазах, может появиться мелкопятнистая сыпь, которая часто группируется в виде полос», — объяснили в Роспотребнадзоре.
Опасность заболевания заключается в тяжелых последствиях для выделительной системы, отметили специалисты. По их словам, осложнениями лихорадки могут стать такие заболевания, как почечная недостаточность и пиелонефрит.
Для того, чтобы вероятность заболевания снизилась, в ведомстве рекомендовали исключить возможность грызунов добраться до продуктов питания. Сразу после приезда на дачу требуется провести тщательную уборку, проветрить дом, а всю посуду обеззаразить кипятком.
Ранее в Союзе дачников России дали рекомендации по дезинфекции загородного жилья перед летним сезоном.