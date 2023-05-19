Роспотребнадзор предупредил дачников о риске заражения опасной болезнью от грызунов

Для того, чтобы вероятность заболевания снизилась, в ведомстве рекомендовали исключить возможность грызунов добраться до продуктов питания. Сразу после приезда на дачу требуется провести тщательную уборку, проветрить дом, а всю посуду обеззаразить кипятком.