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Самолет российской авиакомпании впервые за почти четыре года приземлился в аэропорту Тбилиси

Общество
Самолет российской авиакомпании впервые за почти четыре года приземлился в аэропорту Тбилиси

Впервые за почти четыре года в аэропорту Тбилиси приземлился самолет российской авиакомпании, гласят данные сервиса, позволяющего в реальном времени наблюдать за движением воздушных судов.

Речь идет о самолете SSJ100, принадлежащем авиаперевозчику «Азимут». Борт вылетел из Москвы, после чего совершил посадку в грузинской столице.

Вражда и конфронтация между Грузией и Россией отходят в прошлое под скрежет зубов ЕС и Украины. Такое заявление ранее сделал социолог, публицист и общественный деятель Филипп Грилль в беседе с корреспондентом ФАН.
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