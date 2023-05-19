Впервые за почти четыре года в аэропорту Тбилиси приземлился самолет российской авиакомпании, гласят данные сервиса, позволяющего в реальном времени наблюдать за движением воздушных судов.
Речь идет о самолете SSJ100, принадлежащем авиаперевозчику «Азимут». Борт вылетел из Москвы, после чего совершил посадку в грузинской столице.
Вражда и конфронтация между Грузией и Россией отходят в прошлое под скрежет зубов ЕС и Украины. Такое заявление ранее сделал социолог, публицист и общественный деятель Филипп Грилль в беседе с корреспондентом ФАН.