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«Почта Молдавии» приостановила прием отправлений в Россию

Общество
«Почта Молдавии» приостановила прием отправлений в Россию

Предприятие «Почта Молдавии» временно не будет принимать корреспонденцию для отправки в России. В компании также заявили, что прилагают максимум усилий для решения возникших проблем.

Речь идет о приостановке приема всех почтовых отправлений, включая EMS, посылки и письма из Молдавии в РФ. В сложившейся ситуации компания сослалась на «невозможность отправки почты по этому направлению».

«О разрешении данной ситуации и возобновлении услуг сообщим дополнительно на нашей официальной странице», — подчеркнули в пресс-службе предприятия.

Власти Молдавии также намерены денонсировать соглашение о присоединении страны к Межпарламентской ассамблее СНГ (МПА СНГ), ранее заявил спикер правительства, глава правящей партии Игорь Гросу.
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