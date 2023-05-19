«Почта Молдавии» приостановила прием отправлений в Россию

Предприятие «Почта Молдавии» временно не будет принимать корреспонденцию для отправки в России. В компании также заявили, что прилагают максимум усилий для решения возникших проблем.
Речь идет о приостановке приема всех почтовых отправлений, включая EMS, посылки и письма из Молдавии в РФ. В сложившейся ситуации компания сослалась на «невозможность отправки почты по этому направлению».
«О разрешении данной ситуации и возобновлении услуг сообщим дополнительно на нашей официальной странице», — подчеркнули в пресс-службе предприятия.
Власти Молдавии также намерены денонсировать соглашение о присоединении страны к Межпарламентской ассамблее СНГ (МПА СНГ), ранее заявил спикер правительства, глава правящей партии Игорь Гросу.