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Глава налоговой службы подмосковного Серпухова задержан по подозрению во взяточничестве

Общество
Глава налоговой службы подмосковного Серпухова задержан по подозрению во взяточничестве

Глава налоговой службы города Серпухов в Московской области Александр Кирш задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на источник.

Согласно предварительным данным, Кирша подозревают в восьми эпизодах, связанных со взяточничеством. Сейчас следователи проводят проверку и в отношении других служащих налоговой инспекции Серпухова.

Подозреваемому планируют избрать меру пресечения уже в пятницу. Он арестован на двое суток.

Кирш был назначен на должность главы налоговой службы в 2021 году. Ранее он возглавлял аналогичную структуру в городе Чехов, а еще ранее — в Ступино.

Ранее бывшего директора Управления капитального строительства в Благовещенске осудили за взятку.
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