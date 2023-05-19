Глава налоговой службы подмосковного Серпухова задержан по подозрению во взяточничестве

Глава налоговой службы города Серпухов в Московской области Александр Кирш задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на источник.
Согласно предварительным данным, Кирша подозревают в восьми эпизодах, связанных со взяточничеством. Сейчас следователи проводят проверку и в отношении других служащих налоговой инспекции Серпухова.
Подозреваемому планируют избрать меру пресечения уже в пятницу. Он арестован на двое суток.
Кирш был назначен на должность главы налоговой службы в 2021 году. Ранее он возглавлял аналогичную структуру в городе Чехов, а еще ранее — в Ступино.
Ранее бывшего директора Управления капитального строительства в Благовещенске осудили за взятку.