«Западу нужна дальнейшая эскалация»: депутат Юрий Швыткин об отказе в равноправных переговорах Москвы и Киева

Отметая даже идею равноправных переговоров Москвы и Киева, Запад демонстрирует желание усилить эскалацию конфликта. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН озвучил депутат Госдумы Юрий Швыткин.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на саммите G7 в Японии сообщила, что любые мирные инициативы, предусматривающие равноправный диалог между Москвой и Киевом стоит исключить.
«Украина больше всего хочет мира, но, конечно, справедливого мира. Мирные переговоры, которые уравнивают агрессора и жертву, должны быть отвергнуты», — подчеркнула политик.
Фон дер Ляйен выразила поддержку «мирной формуле» президента Владимира Зеленского.
«Я уверен, что страны Запада ни коим образом не заинтересованы в деэскалации конфликта. Второе — поставки вооружения, техники, финансов, те затраты, которые понесли и заявления о войне до последнего украинца, еще раз подтверждают планы того, что главной целью США и их сателлитов является стратегическое ослабление или правильно будет даже сказать поражение нашего государства», — прокомментировал заявление глава Еврокомиссии депутат Швыткин.
По мнению заместителя председателя Комитета ГД по обороне, во всей сложившейся ситуации больше всего страдает украинский народ. По с самого начала используется в качестве заложника или разменной монеты при достижении киевским и американским истеблишментом политических целей.
«И саммит G7, который проходит в Хиросиме без России, на котором мирные и равноправные переговоры между Москвой и Киевом исключаются, еще раз подтверждает, что это чисто ширма для вынашивания дальнейших планов по эскалации напряженности. В данном случае Зеленский просто является пешкой в этой игре», — заключил народный избранник.
Напомним, ФАН сообщал, что Бразилия стремится исключить антироссийский характер декларации G7.