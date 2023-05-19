Звезда фильма «Фантомас» Хельмут Бергер скончался в возрасте 78 лет

Карьера Бергера началась после того, как его заметил режиссер Лукино Висконти. Актер длительное время снимался во многих кинокартинах, но в 2000-х ушел на пенсию и снова появился на экранах только в 2010-х. Уже в 2019 он сообщил, что его карьера окончена.