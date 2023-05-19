Звезда фильма «Фантомас» Хельмут Бергер скончался в возрасте 78 лет

Австрийский актер Хельмут Бергер умер. Он скончался в возрасте 78 лет.
Как сообщает издание ORF, 29 мая ему исполнилось бы 79 лет. Российскому зрителю он известен по таким лентам как «Фантомас», «Гибель богов», «Портрет Дориана Грея», «Крестный отец 3» и многие другие.
Издание приводит слова агента артиста. Он сказал, что Бергер ушел «спокойно, но все же неожиданно» в своем родном городе Зальцбурге. Это произошло в четверг, в четыре часа утра.
Карьера Бергера началась после того, как его заметил режиссер Лукино Висконти. Актер длительное время снимался во многих кинокартинах, но в 2000-х ушел на пенсию и снова появился на экранах только в 2010-х. Уже в 2019 он сообщил, что его карьера окончена.
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