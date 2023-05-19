Глава ЕК предложила G7 согласовать финансовую поддержку Украины после 2023 года

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила странам G7 согласовать финансовую поддержку Киева после 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба ЕК.
Свое заявление она сделала в ходе саммита G7 в Хиросиме. Там она отметила, что координационная поддержка «Большой семерки» помогла закрыть дефицит украинского бюджета на 2023 год.
«Мы должны продолжать оказывать Украине экономическую и финансовую поддержку.<...> Но нам необходимо вместе договориться о стабильной финансовой поддержке Украины после 2023 года», — сказала фон дер Ляйен.
Ранее Венгрия заблокировала выделение нового транша военной помощи Украине из Европейского фонда мира. Венгрия призвала, чтобы данный орган играл более глобальную роль.