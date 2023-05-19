СК начал проверку в связи с обнаружением тел молодого человека и девушки в лесу под Екатеринбургом

Правоохранители начали проверку после обнаружения двух трупов в одном из лесов в районе города Верхняя Пышма. Об этом сообщило управление СК РФ по Свердловской области.
Как стало известно, тела принадлежат молодым парню и девушке в возрасте 24 лет. При этом в ведомстве подчеркнули, что произошедшее не связано с проявлением криминала — граждане самостоятельно свели счеты с жизнью.
Также полицейские нашли в вещах девушки записку с признанием в любви. В послании указано, что избранник является для нее «всем».
По имеющимся данным, ранее молодой человек отбыл тюремный срок за наркотики. Его вторая половинка, в свою очередь, сбежала из дома ради отношений.
До этого сообщалось об обнаружении тела беременной женщины в петербургском отеле на Большом Сампсониевском проспекте. Погибшая являлась фигурантом дела о пособничестве в незаконном обороте психотропных веществ.