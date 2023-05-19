Путин заявил, что Россия уверенно сохраняет статус одного из лидеров мирового рынка вооружений

В пятницу глава Кремля поздравил специалистов с 70-й годовщиной создания системы государственного управления в сфере военно-технического взаимодействия с зарубежными странами. При этом он подчеркнул, что развитие отрасли стало возможным благодаря профессионализму сотрудников ФСВТС и других уполномоченных служб.