Путин заявил, что Россия уверенно сохраняет статус одного из лидеров мирового рынка вооружений

Россия уверенно сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений и военной техники. Такое заявление сделал президент Владимир Путин.
В пятницу глава Кремля поздравил специалистов с 70-й годовщиной создания системы государственного управления в сфере военно-технического взаимодействия с зарубежными странами. При этом он подчеркнул, что развитие отрасли стало возможным благодаря профессионализму сотрудников ФСВТС и других уполномоченных служб.
«Несмотря на беспрецедентное санкционное давление и недобросовестную конкуренцию со стороны США и ряда западных стран, вы активно решаете поставленные задачи», — подчеркнул Путин.
Президент добавил, что упомянутая система внесла огромный вклад в формирование оборонной промышленности РФ. Более того, она стала значимым инструментом внешней политики Москвы.
Ранее глава государства подписал указ о снятии с должности замминистра иностранных дел по вопросам противодействия терроризму Олега Сыромолотова. Дипломат занимал указанный пост с 2015 года.