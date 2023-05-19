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Путин заявил, что Россия уверенно сохраняет статус одного из лидеров мирового рынка вооружений

Политика
Путин заявил, что Россия уверенно сохраняет статус одного из лидеров мирового рынка вооружений

Россия уверенно сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений и военной техники. Такое заявление сделал президент Владимир Путин.

В пятницу глава Кремля поздравил специалистов с 70-й годовщиной создания системы государственного управления в сфере военно-технического взаимодействия с зарубежными странами. При этом он подчеркнул, что развитие отрасли стало возможным благодаря профессионализму сотрудников ФСВТС и других уполномоченных служб.

«Несмотря на беспрецедентное санкционное давление и недобросовестную конкуренцию со стороны США и ряда западных стран, вы активно решаете поставленные задачи», — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что упомянутая система внесла огромный вклад в формирование оборонной промышленности РФ. Более того, она стала значимым инструментом внешней политики Москвы.

Ранее глава государства подписал указ о снятии с должности замминистра иностранных дел по вопросам противодействия терроризму Олега Сыромолотова. Дипломат занимал указанный пост с 2015 года.
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