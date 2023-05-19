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Рогов: на линии соприкосновения на Запорожье находятся около 65 тысяч бойцов ВСУ

Армия
Рогов: на линии соприкосновения на Запорожье находятся около 65 тысяч бойцов ВСУ

Порядка 65 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины находятся на линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он сообщил, что такая концентрация украинских военных наблюдается на линии боевого соприкосновения или в максимальном приближении к ней. По словам Рогова, это много даже без учета логистических центров в подконтрольном Киеву городе Запорожье, Днепропетровске и в других городах.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в четверг заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины не возымеет успеха в регионе.
всу запорожье Украина
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