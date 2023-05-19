Порядка 65 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины находятся на линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он сообщил, что такая концентрация украинских военных наблюдается на линии боевого соприкосновения или в максимальном приближении к ней. По словам Рогова, это много даже без учета логистических центров в подконтрольном Киеву городе Запорожье, Днепропетровске и в других городах.
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в четверг заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины не возымеет успеха в регионе.