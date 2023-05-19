Рогов: на линии соприкосновения на Запорожье находятся около 65 тысяч бойцов ВСУ

Он сообщил, что такая концентрация украинских военных наблюдается на линии боевого соприкосновения или в максимальном приближении к ней. По словам Рогова, это много даже без учета логистических центров в подконтрольном Киеву городе Запорожье, Днепропетровске и в других городах.