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Минсельхоз усомнился в позитивном эффекте от зерновой сделки для российских экспортеров

Экономика
Минсельхоз усомнился в позитивном эффекте от зерновой сделки для российских экспортеров

Ситуацию вокруг зерновой сделки прокомментировали в министерстве сельского хозяйства Российской Федерации.

Сделка вряд ли несет позитивный эффект для отечественных экспортеров, убеждены в ведомстве. При этом Минсельхоз надеется на решение проблем. Российская сторона планирует продолжить поставки зерна традиционным импортерам и нуждающимся странам, говорится в сообщении.

Два месяца, на которые была продлена зерновая сделка, будут в плане ее дальнейшей судьбы решающими. Об этом ранее сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Москве.
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