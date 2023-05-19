Минсельхоз усомнился в позитивном эффекте от зерновой сделки для российских экспортеров

Ситуацию вокруг зерновой сделки прокомментировали в министерстве сельского хозяйства Российской Федерации.
Сделка вряд ли несет позитивный эффект для отечественных экспортеров, убеждены в ведомстве. При этом Минсельхоз надеется на решение проблем. Российская сторона планирует продолжить поставки зерна традиционным импортерам и нуждающимся странам, говорится в сообщении.
Два месяца, на которые была продлена зерновая сделка, будут в плане ее дальнейшей судьбы решающими. Об этом ранее сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Москве.