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Наши ритмы не совпадают: режиссер Виктор Шамиров рассказал о тонкостях работы с актером Гошей Куценко

Шоу-бизнес
Наши ритмы не совпадают: режиссер Виктор Шамиров рассказал о тонкостях работы с актером Гошей Куценко

Актер театра, кино, телевидения и дубляжа, кинорежиссер, сценарист, продюсер, певец, заслуженный артист Российской Федерации Гоша Куценко родился 20 мая 1967 года. К настоящему моменту артист снялся более чем в 195 кинокартинах.

В день рождения артиста в беседе с ФАН подробностями о работе с ним поделился режиссер театра и кино, сценарист, актер, продюсер Виктор Шамиров.

«Мне нравится с ним работать, потому что, во-первых, он мой друг. Думаю, он был и остается до сих пор моим другом. Во-вторых, мы вместе забавно сочиняли разные истории. Мы же писали с ним вместе сценарии: “Упражнения в прекрасном”, ”Со мною вот что происходит”, ”Игра в правду”. Все эти сценарии написаны в соавторстве, у меня на кухне. “Упражнения в прекрасном” — фильм о том, что люди крайне несовершенны и нелепы, но они пытаются сделать что-то лучше, чем они сами», — рассказал режиссер.
Наши ритмы не совпадают: режиссер Виктор Шамиров рассказал о тонкостях работы с актером Гошей Куценко

Виктор Шамиров также отметил, что в силу ряда обстоятельств ему, к сожалению, не удается воплотить все творческие задумки, где в одной из главных ролей он видит именно Гошу Куценко.

«Нам уже давно не удается ничего сделать вместе: он очень занятой актер, много снимается, а я работаю медленно. Получается, что наши ритмы не совпадают», — сказал собеседник ФАН.

Кроме того, он указал на характерную особенность всенародно любимого артиста, которая выгодно отличает его от многих коллег по творческому цеху.

«Гоша — характерный актер, который при этом может быть любовным интересом, что не всегда бывает у характерных актеров. Это дает ему его определенную уникальность», — пояснил собеседник.
Наши ритмы не совпадают: режиссер Виктор Шамиров рассказал о тонкостях работы с актером Гошей Куценко

Ранее режиссер Андрей Богатырев через ФАН поздравил с днем рождения актера Михаила Горевого. По мнению собеседника, этот актер — настоящий энергетический реактор.
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