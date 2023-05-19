Новый фармацевтический завод построят в Рязанской области

Строительство нового фармацевтического завода, который будет производить субстанции и препараты плазмы крови, стартовало в Скопинском районе Рязанской области. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.
Как пишет ИА «Сорока», на мероприятии по открытию начала строительства гостям показали макет будущего завода. На территории площадью 32 000 кв. м построят производственные помещения, включающие в себя зоны для фракционирования плазмы, зоны очистки и розлива, склад для хранения плазмы, сырья, материалов и готовой продукции, отметили в региональном правительстве.
Кроме того, здесь обустроят лабораторный комплекс, в состав которого войдут аналитическая, микробиологическая лаборатории, а также лаборатория входного контроля, административный комплекс, дополнительные, инженерные и техсооружения. Объект оснастят новейшим высокотехнологичным оборудованием. На реализацию проекта направят более пяти миллиардов рублей. Окончить строительство фармацевтического предприятия намерены в 2026 году.