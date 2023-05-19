Новый фармацевтический завод построят в Рязанской области

Как пишет ИА «Сорока», на мероприятии по открытию начала строительства гостям показали макет будущего завода. На территории площадью 32 000 кв. м построят производственные помещения, включающие в себя зоны для фракционирования плазмы, зоны очистки и розлива, склад для хранения плазмы, сырья, материалов и готовой продукции, отметили в региональном правительстве.