Новосибирские ученые создали умный светофор для безопасности пешеходов

Для этого вдоль тротуара около пешеходного перехода монтируются в землю сейсмические датчики. При приближении пешехода к проезжей части они передают сигнал в электронную аппаратуру, которая активирует светофор, вмонтированный в асфальт. Когда пешеход начинает переходить дорогу, на светофоре высвечивается запрещающий движение транспорта сигнал.