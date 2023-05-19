Новосибирские ученые создали умный светофор для безопасности пешеходов

Профессор кафедры теоретических основ радиотехники факультета радиотехники и электроники Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) Александр Спектор рассказал о новой разработке.
По словам Спектора, к ученым обратился новосибирский предприниматель, работающий в сфере дорожного строительства с предложением создать интеллектуальный светофор повышенной безопасности для пешеходов. Ученые НГТУ успешно реализовали его идею. Как пояснил Спектор, светофор работает с помощью сейсмических волн, которые предупреждают водителя о движении пешехода по проезжей части, сообщает Infopro54.
Для этого вдоль тротуара около пешеходного перехода монтируются в землю сейсмические датчики. При приближении пешехода к проезжей части они передают сигнал в электронную аппаратуру, которая активирует светофор, вмонтированный в асфальт. Когда пешеход начинает переходить дорогу, на светофоре высвечивается запрещающий движение транспорта сигнал.