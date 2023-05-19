ЕС обеспокоился, что США ослабят поддержку Украины при провале контрнаступления

Евросоюз обеспокоен возможным ослаблением поддержки Украины со стороны США после провала контрнаступления ВСУ. Об этом сообщило издание Pais.
Издание отметило, что, если ВСУ продолжат свое наступление, то США могут согласиться на выдачу лицензии на истребители F-16. Данные самолеты готовы передать Дания и Бельгия в количестве 100 единиц.
«ЕС обеспокоен тем, что если контрнаступление не будет столь победоносным - по крайней мере, видимым – поддержка США undefined начнет ослабевать», — сообщило издание.
Вашингтон недавно дал понять, что поддержка Украины не является «бездонным мешком». Она будет зависеть от результатов в борьбе с Россией и увеличением поддержки со стороны ЕС.
Стоит отметить, что Пентагон готов предоставить Украине самолеты F-16. Однако данный вопрос продолжает обсуждаться.