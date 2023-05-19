Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Депутат Госдумы Федоров предложил запретить предоставление кредитов иноагентам

Общество
Депутат Госдумы Федоров предложил запретить предоставление кредитов иноагентам

Депутат Госдумы Евгений Федоров направил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной предложение запретить выдачу кредитов иностранным агентам.

Как сообщает RT, в обращении парламентарий напомнил, что признанные иноагентами физические и юридические лица получают деньги из зарубежных источников.

По мнению деятеля, такие люди могут быстро менять место жительства, поэтому для банков существует риск о невозврате денежных средств. Призывать заемщиков к ответственности также становится сложнее.

Ранее юморист Максим Галкин✱ (признан иноагентом на территории России) пожелал оспорить решение Минюста о включении его в реестр иностранных агентов. Актриса Виктория Тарасова связала такой поступок с планами комика вернуться в Россию. По ее мнению, после всего сказанного ему должно быть стыдно ехать назад.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
эльвира набиуллина иноагенты кредит депутат Госдумы госдума Евгений Федоров
Военкоры ФАН