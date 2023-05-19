Депутат Госдумы Федоров предложил запретить предоставление кредитов иноагентам

Депутат Госдумы Евгений Федоров направил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной предложение запретить выдачу кредитов иностранным агентам.
Как сообщает RT, в обращении парламентарий напомнил, что признанные иноагентами физические и юридические лица получают деньги из зарубежных источников.
По мнению деятеля, такие люди могут быстро менять место жительства, поэтому для банков существует риск о невозврате денежных средств. Призывать заемщиков к ответственности также становится сложнее.
Ранее юморист Максим Галкин✱ (признан иноагентом на территории России) пожелал оспорить решение Минюста о включении его в реестр иностранных агентов. Актриса Виктория Тарасова связала такой поступок с планами комика вернуться в Россию. По ее мнению, после всего сказанного ему должно быть стыдно ехать назад.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами