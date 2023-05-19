Волонтеры РФ помогли создать Межнациональный совет вместе с татарами Херсонщины

Как сообщили корреспонденту ФАН в Гуманитарном центре в Херсонской области, руководство миссии приняло участие в создании органа, который будет заниматься религиозными, межнациональными вопросами и проблемами нацменьшинств.
Такое решение было принято после встречи руководства гуманитарного центра с представителями местной крымско-татарской общины. Мусульмане Херсонщины пригласили волонтеров в один из главных религиозных объектов региона — мечеть Аджи Белял Джами, расположенную в поселке Новоалексеевка Генического округа. Добровольцы пообщались с прихожанами, и подарили общине священную книгу мусульман — Коран в праздничном издании. Также стороны обсудили целый ряд социальных, бытовых и религиозных вопросов, актуальных для местных крымских татар, а также просьбы и пожелания жителей.
«По реакции людей мы увидели, что они восприняли беседу правильно, и их очень тронули слова, касающиеся межнациональных отношений. Нам очень приятно такое внимание со стороны волонтеров», — сказал глава поселка Новоалексеевка Асан Алиев.
В ходе встречи было принято решение о создании в Херсонской области совещательного органа, который бы аккумулировал вопросы и предложения от херсонцев разных национальностей, для последующей выработки совместных решений.
«Мы считаем знаковым то, что решение о создании Межнационального совета было принято именно в Новоалексеевской мечети. Нам удалось пообщаться с местной общиной на самые разные темы — здравоохранение, образование, социалка и т. д. Мы также обсудили вопрос, связанный с переходом через железнодорожные пути в Новоалексеевке. Самое главное, чтобы наш разговор теперь нашел отражение в реальных делах, — рассказал депутат Госдумы, глава гуманитарной миссии Игорь Кастюкевич. — Теперь в регионе появится экспертный совет по межнациональному взаимодействию. Важно, чтобы члены совета выступали экспертами в ключевых вопросах жизни региона, содействовали интеграции с Россией, и помогали налаживать здесь мирную жизнь и сосуществование разных национальностей».
По словам представителей крымско-татарской общины, экспертного совета здесь ранее никогда не было, украинские власти даже не пытались его создавать. По их словам, такой орган очень нужен, как площадка для интеграции и обсуждения вопросов, касающихся жителей Херсонщины разных национальностей — в том числе, крымских татар. В ближайшее время будут подготовлены необходимые документы, после чего Межнациональный совет начнет свою работу.
Гуманитарный центр работает в регионе с 11 марта 2022-го. Все это время в рамках миссии волонтеры совершали выезды в деревни и села региона, также была организована работа стационарных центров в Херсоне и Геническе. За год с небольшим, продуктовую помощь получило свыше 175 тысяч человек (1,8 тысячи тонн), в том числе жители 83 сел, где было выдано более 25 тысяч гуманитарных наборов (180 тонн).
За это время медицинская помощь была оказана более чем 17-ти тысячам граждан, 10 тяжелобольных детей было отправлено на лечение в Россию. Также в рамках миссии в медучреждения региона было передано 20 тонн медикаментов, 3 тонны инсулина, 60 тонн физраствора и глюкозы, 40 тысяч медицинских масок. Специальными медицинскими наборами было обеспечено 52 поселковых фельдшерско-акушерских пункта на Херсонщине.