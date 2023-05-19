Волонтеры РФ помогли создать Межнациональный совет вместе с татарами Херсонщины

По словам представителей крымско-татарской общины, экспертного совета здесь ранее никогда не было, украинские власти даже не пытались его создавать. По их словам, такой орган очень нужен, как площадка для интеграции и обсуждения вопросов, касающихся жителей Херсонщины разных национальностей — в том числе, крымских татар. В ближайшее время будут подготовлены необходимые документы, после чего Межнациональный совет начнет свою работу.