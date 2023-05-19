СНБО Украины заявил, что Владимир Зеленский не поедет на саммит G7 в Хиросиму

В Киеве подчеркнули, что Зеленский примет участие в мероприятиях в дистанционном формате. Министерство иностранных дел Японии также анонсировало онлайн-выступление президента Украины. Некоторые зарубежные СМИ пишут, что он все-таки появится на саммите G7.