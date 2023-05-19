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СНБО Украины заявил, что Владимир Зеленский не поедет на саммит G7 в Хиросиму

Политика
СНБО Украины заявил, что Владимир Зеленский не поедет на саммит G7 в Хиросиму

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Хиросиму на саммит стран «Группы семи» (G7), сообщили в местном Совете национальной безопасности и обороны (СНБО).

В Киеве подчеркнули, что Зеленский примет участие в мероприятиях в дистанционном формате. Министерство иностранных дел Японии также анонсировало онлайн-выступление президента Украины. Некоторые зарубежные СМИ пишут, что он все-таки появится на саммите G7.

Администрация Киева может выступать с любыми инициативами и пытаться вынуждать мировых лидеров поддержать ВСУ, спецоперацию это не сорвет. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН ранее озвучил социолог Алексей Филиппов.
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