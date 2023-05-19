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Алтайский суд отказал в выплате отцу погибшего участника СВО из-за долгов по алиментам

Общество
Алтайский суд отказал в выплате отцу погибшего участника СВО из-за долгов по алиментам

Суд города Алейска Алтайского края лишил отца погибшего участника спецоперации на Украине прав на выплаты в связи с тем, что он не участвовал в заботе о сыне.

В объединенной пресс-службе судов региона рассказали, что решение было принято по иску матери военнослужащего.

«Суд удовлетворил иск о лишении права на выплаты в связи с гибелью сына при прохождении службы в ходе специальной военной операции», — сообщили в ведомстве.

Судом было установлено, что отец погибшего не участвовал в жизни сына, не оказывал ему материальной поддержки и даже не пытался связаться с ним. Поэтому требование истца было удовлетворено, а мужчину лишили прав на выплаты.

Ранее жительница Томска была осуждена на пять лет колонии за невыплату алиментов. Женщина не выполняла свои обязанности по обеспечению своих пятерых детей с 2018 года.
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