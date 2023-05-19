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Фальков: переход на обучение в рамках новой системы планируется с 2025 года

Общество
Фальков: переход на обучение в рамках новой системы планируется с 2025 года

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков во время презентации коллегам анонсировал дату перехода на обучение по новой системе высшего образования.

Фальков сказал, что переход осуществится 1 сентября 2025 года. По его словам, новая система практически не будет касаться правил приема студентов в ВУЗы.

Нововведения заключаются в том, что в системе образования будут приняты новые программы и стандарты обучения, не относящиеся к процедуре приема выпускников.

Итоговое заседание коллегии министерства прошло сегодня, 19 мая. Фальков в презентации описывал все принятые коррективы и решения, касающиеся будущей системы образования и правил приема в магистратуру.

Фальков прежде подробно описал все детали нового формата обучения. Он сказал, что отныне система будет разделена на базовое, специализированное образование и аспирантуру.
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