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Боевики убили более 500 жителей восточной части ДРК за последние два месяца

Весь мир
Боевики убили более 500 жителей восточной части ДРК за последние два месяца

Киншаса, 19 мая. Порядка 530 жителей стали жертвами боевиков в провинции Итури на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) за последние два месяца.

Более миллиона граждан в страхе покинули районы Джугу и Махаги. Беженцы стремятся перебраться в безопасные для проживания регионы.

Ранее в ходе нападения на населенные пункты провинции радикалы убили более 30 человек. Среди погибших оказались два ребенка, которых террористы изнасиловали перед казнью.

Месяц назад аналитики ООН констатировали, что более 150 мирных жителей стали жертвами вооруженных группировок в Итури всего за две недели.

Аналогичная ситуация и в других районах страны. В провинции Северное Киву от рук радикалов погибли 20 граждан. А в деревне Муконди боевики лишили жизни 36 человек.

Власти Анголы пообещали направить в соседнюю республику подразделения национальной армии, чтобы помочь в борьбе с бандформированиями. Солдаты сосредоточатся на патрулировании территорий и защите мирного населения.
Военкоры ФАН