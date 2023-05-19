Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли появилась на Каннском кинофестивале в наряде от российского бренда

Турецко-немецкая актриса, прославившаяся главной ролью Хюррем-султан в сериале «Великолепный век», Мерьем Узерли выбрала наряд от российского бренда YANINA для премьеры фильма «Индиана Джонс и Колесо судьбы» на Каннском кинофестивале.
В Каннах 18 мая представили пятую и финальную часть фильмов об Индиане Джонсе. Узерли появилась на красной ковровой дорожке Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет в платье бренда YANINA, который основала Юлия Янина. Дизайнер и ее дочь Дарья также присутствовали на мероприятии.
Стоит отметить, что для церемонии открытия кинофестиваля в Каннах и премьеры драмы «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом наряды российского модного дома выбрали актрисы Фань Бинбин и Фредерик Бель.
Ранее журналисты составили список кутюрье, которым предстоит развивать российскую моду после смерти модельеров Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева.