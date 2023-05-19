Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли появилась на Каннском кинофестивале в наряде от российского бренда

В Каннах 18 мая представили пятую и финальную часть фильмов об Индиане Джонсе. Узерли появилась на красной ковровой дорожке Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет в платье бренда YANINA, который основала Юлия Янина. Дизайнер и ее дочь Дарья также присутствовали на мероприятии.