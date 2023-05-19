Семь больших свалок дополнительно устранят в Пермском крае

Как пишет сетевое издание «Ветта», на первом этапе специалисты ликвидируют 11 свалок на территориях Пермского, Краснокамского, Березовского, Губахинского и Юсьвинского округов. Кроме того, еще семь заявок отобрали в мае от Чусовского, Чернушинского, Кишертского, Оханского, Кочевского и Чердынского округов, сообщили в пресс-службе правительства Прикамья.