Семь больших свалок дополнительно устранят в Пермском крае

Масштабные свалки на территории шести округов в Прикамье планируют ликвидировать с использованием дополнительных средств, направленных Министерством ЖКХ и благоустройства Пермского края. Об этом рассказали в правительстве региона.
Как пишет сетевое издание «Ветта», на первом этапе специалисты ликвидируют 11 свалок на территориях Пермского, Краснокамского, Березовского, Губахинского и Юсьвинского округов. Кроме того, еще семь заявок отобрали в мае от Чусовского, Чернушинского, Кишертского, Оханского, Кочевского и Чердынского округов, сообщили в пресс-службе правительства Прикамья.
Из регионального бюджета на устранение всех указанных свалок выделят свыше 27 млн рублей. В краевом министерстве ЖКХ просят жителей региона информировать о стихийных свалках местную администрацию.