Раскрыты детали скандала вокруг бренда «Слава Зайцев Kids» и попыток заработать на имени модельера

У предприятия было четыре учредителя, каждый из которых владел 25% компании. Среди них — Вячеслав Зайцев. После смерти модельера доля перейдет его наследнику, хотя сама фирма считается убыточной. За прошедшие два года у предприятия нулевая выручка, говорится в отчетах.