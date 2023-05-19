Раскрыты детали скандала вокруг бренда «Слава Зайцев Kids» и попыток заработать на имени модельера

Скандал вокруг зарегистрированного в Иваново бренда «Слава Зайцев Kids» привлек внимание журналистов. Слухи о попытках местной бизнесвумен заработать на имени почившего модельера Вячеслава Зайцева прокомментировал источник ФАН.
По данным СМИ, регистрация товарного знака «Слава Зайцев Kids» год назад стала «неожиданностью» для кутюрье. Но на деле выяснилось, что в 2018 году в Иваново была основана фирма «Новая мода». Одним из ее направлений и стала школа моделей для девочек «Слава Зайцев Kids».
У предприятия было четыре учредителя, каждый из которых владел 25% компании. Среди них — Вячеслав Зайцев. После смерти модельера доля перейдет его наследнику, хотя сама фирма считается убыточной. За прошедшие два года у предприятия нулевая выручка, говорится в отчетах.
«Никто знак на себя лично зарегистрировать не мог — Зайцев один из первых в стране людей, который закрепил за собой бренд "Слава Зайцев"», — пояснил собеседник Федерального агентства новостей.
Источник ФАН также напомнил, что кутюрье посвятил жизнь миру моды и дружил с Пьером Карденом, где товарный знак — это все. От бренда зависит стоимость одежды, ввиду чего модельеры «регистрируют права на все подряд», резюмировал он.
Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля 2023 года в возрасте 85 лет. О коллекциях мастера знают не только в России, но также в США, Франции, Германии и Италии.