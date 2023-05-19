Вице-премьер Чернышенко заявил, что Россия согласовывает формат работы отечественных банков на Кубе

Россия и Республика Куба переходят на расчеты в рублях. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
Он отметил, что российскими картами «Мир» можно будет расплачиваться в магазинах, кафе и ресторанах Кубы. Внедрение платежной системы произойдет в ближайшее время.
Чернышенко сообщил, что по итогам 2022 года между странами наблюдается трехкратный рост товарооборота, который увеличился до 452 млн долларов. За четыре месяца 2023 показатель возрос в девять раз — до 137,6 млн долларов.
Ранее руководитель совета «Россия – Куба» Борис Титов сообщил, что РФ работает над открытием филиалов российских банков на Кубе.