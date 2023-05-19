«Это не временная мера»: эксперт Джаралла предположил, когда могут быть отменены антироссийские санкции

Страны Запада продолжают «попытки давления» на Россию. В пятницу 19 мая стало известно, что Великобритания ввела санкции в отношении 86 физических лиц и компаний из РФ.
До этого в отношении России спустя год после принятия первых ограничений Европейский союз, США, Великобритания и некоторые другие страны ввели десятый пакет санкций. За год под ограничения попали около полутора тысяч россиян, пятьсот предприятий, всего введено свыше 14 тысяч санкций против различных видов товаров, отраслей и секторов.
Почему западные страны продолжают вводить антироссийские санкции, с учетом того, что вред тем самым больше наносят себе? И возможно ли снятие этих ограничений? На эти вопросы ответил политический эксперт Владимир Джаралла в ходе беседы с корреспондентом ФАН.
«Англия пытается играть в лидера, выйдя из Евросоюза. Расчет на то, что остальные страны Европы последуют этому примеру. Понятно, почему они так считают: национальные лидеры безвольны, а общеевропейские структуры под контролем глобалистов во всем плетутся за США, даже себе во вред», – считает Владимир Джаралла.
Собеседник ФАН также вспомнил украинский сайт «Миротворец», который был создан в августе 2014 года, и куда с завидной регулярностью попадают не только россияне.
«Сама структура санкций забавна, в них начинает расти число физлиц. Это напоминает украинскую историю, когда они создали сайт "врагов Украины" и в итоге там, кажется, чуть ли не все население России и половина Украины с Европой», – добавил эксперт.
Британское правительство перепробовало различные способы «давления» на Россию, однако, результат не оправдал их ожиданий.
«Англичане пошли по этому пути, потому что других инструментов не осталось: все, что можно уже ввели, но на Россию это не подействовало. Новый подход – это подтверждение того, что санкции исчерпали себя», – пояснил Джаралла.
Тем не менее, по мнению собеседника ФАН, в ближайшие годы ждать снятия ограничений не следует.
«Однако, с их отменой не все так просто. Они означают разделение мира на новые экономические блоки. Старый глобальный мир рухнул, новый только зарождается. Потому, санкции – это не временная мера. Возвращения к прежнему не будет. Единственный верный ответ на них – победа на поле боя. После этого начнется постепенное размораживание отношений и создание новых правил. В которых мы будем выступать равными партнерами. А санкции будут либо забыты, либо тихо отменены», – заключил Владимир Джаралла.
Ранее Минфин США нанял экономистов для изучения последствий санкций.