«Это не временная мера»: эксперт Джаралла предположил, когда могут быть отменены антироссийские санкции

До этого в отношении России спустя год после принятия первых ограничений Европейский союз, США, Великобритания и некоторые другие страны ввели десятый пакет санкций. За год под ограничения попали около полутора тысяч россиян, пятьсот предприятий, всего введено свыше 14 тысяч санкций против различных видов товаров, отраслей и секторов.