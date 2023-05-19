Житель Курской области задолжал почти 1,5 млн рублей своему сыну

Сотрудники УФССП по Курской области выявили злостного должника по алиментам, которые он должен был выплачивать своему несовершеннолетнему сыну.
По данным ведомства, приставам удалось выследить долго скрывавшегося от ответственности должника с помощью мониторинга соцсетей. На момент задержания он задолжал своему сыну алиментов уже 1,3 миллиона рублей, сообщает dddkursk.ru.
Нарушителя доставили в подразделение судебных приставов для проведения жесткой разъяснительной беседы. Составлен протокол об административном правонарушении. Должника обязали выполнить обязательные работы по благоустройству района по месту жительства.