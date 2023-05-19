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Спецпредставитель Китая перед визитом в Москву посетит Брюссель для обсуждения кризиса на Украине

Политика
Спецпредставитель Китая перед визитом в Москву посетит Брюссель для обсуждения кризиса на Украине

Специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй в ближайшее время посетит штаб-квартиру Европейского союза. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь МИД страны Ван Вэньбинь.

Как стало известно, дипломат обсудит с зарубежными коллегами урегулирование конфликта на Украине. При этом инициатором встречи выступило именно руководство регионального содружества.

«Китай готов продолжать способствовать мирным переговорам, вносить вклад в политическое разрешение украинского кризиса», — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

До этого издание South China Morning Post со ссылкой на источник сообщило, что Ли Хуэй отправится в Брюссель до запланированной поездки в Москву. Последняя должна состояться в рамках его европейского турне.

Меж тем правительство Японии подтвердило личное присутствие президента Украины на саммите стран «Большой семерки». Ожидается, что глава государства прибудет в Хиросиму вечером 20 мая.
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