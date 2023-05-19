«Выступили против США единым фронтом»: блогер Манукян о борьбе Центральной Азии с «цветными революциями»

Все больше мировых государств начинают выступать против однополярного мира США. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН озвучил блогер и общественный деятель Вадим Манукян.
Ранее на саммите в Сиане председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что Китайская Народная Республика и страны Центральной Азии должны противостоять внешним попыткам спровоцировать «цветные революции», придерживаться нулевой терпимости к терроризму и сепаратизму.
Лидер Китая добавил, что государства региона должны совместно реализовать инициативу глобальной безопасности.
«Шесть стран должны решительно противостоять внешнему вмешательству во внутренние дела стран региона, а также попыткам спровоцировать «цветные революции», придерживаться нулевой терпимости по отношению к таким «трем силам» как терроризм, сепаратизм и экстремизм», — подчеркнул Си Цзиньпин.
Комментируя сообщение лидера Китая, блогер Вадим Манукян отметил, что призыв к лидерам стран Центральной Азии абсолютно правильный и главное — своевременный.
«США регулярно выступают организатором «цветных революций» по всему миру. Надо сказать, что в последнее время Вашингтону и его сателлитам немного не до этого, спецоперация России немного оттянула их помыслы по этому вопросу, финансы у них не безграничны, стране грозит дефолт, они не знают, что делать с потолком и ФРС немного в замешательстве, и Байден не понимает, что происходит и как ему поступить. Финансы оттянули и вместо цветных революций, США приходится заниматься Россией напрямую — мешать, палки в колеса вставлять при помощи украинского конфликта», — отметил собеседник ФАН.
По мнению эксперта, сегодня самое подходящее время для того, чтобы проводить политику отказа от всего американского в масштабах всего мира.
«Китай прекрасно понимает, что занимаются Соединенные Штаты, страны-участницы G7, которые поддерживают Белый дом. Я считаю, что конечно у КНР есть уникальный шанс решить эти вопросы в тот момент, когда Белый дом максимально уязвим в плане того, чтобы проводить собственную политику по уничтожению суверенного мира. США не нужны суверенные страны, им нужны только вассалы и абсолютное подчинение, а тут против них выступили единым фронтом», — заключил блогер.
Напомним, посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Вашингтон устанавливает рамки свободы слова так, чтобы это не противоречило его интересам.