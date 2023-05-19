Археологи обнаружили древнюю квитанцию библейских времен в ходе раскопок в Иерусалиме

Израильские специалисты в ходе раскопок на территории Иерусалима нашли древнюю квитанцию, высеченную в известняке около двух тысяч лет назад. Управление древностей Израиля (IAA) сообщает, что находка сделана в одном из туннелей, прорытых еще британскими археологами в конце XIXвека.