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Археологи обнаружили древнюю квитанцию библейских времен в ходе раскопок в Иерусалиме

Весь мир
Археологи обнаружили древнюю квитанцию библейских времен в ходе раскопок в Иерусалиме

Артефакт частично разрушен временем.

Израильские специалисты в ходе раскопок на территории Иерусалима нашли древнюю квитанцию, высеченную в известняке около двух тысяч лет назад. Управление древностей Израиля (IAA) сообщает, что находка сделана в одном из туннелей, прорытых еще британскими археологами в конце XIXвека.

На реликвии присутствуют семь строк с фрагментами имен и чисел. Они высечены в библейские времена, когда этот регион контролировали римляне.

«Например, одна строка включает в себя конец имени "Шимон", за которым следует еврейская буква "мем" (аббревиатура слова "деньги" — прим. ред.), а в других строках находятся символы, представляющие числа», — пишут исследователи.

Сделка была совершена на паломнической дороге, которая сейчас стала национальным парком у Иерусалимских стен.

Неизвестно, кем был «Шимон» и каков был предмет покупки, однако очевидно, что находка является древним подобием квитанции или платежной инструкции. Информация на ней высечена кем-то, кто профессионально занимался коммерческой деятельностью.
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