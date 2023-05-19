В Нижнем Новгороде 14-летняя школьница продавала снимки в стиле ню родному отцу

Мужчина из Нижнего Новгорода покупал интимные фото у собственной 14-летней дочери. За каждое она получала по 9 тыс. рублей.
Об инциденте сообщил Telegram-канал Ni Mash. Отмечается, что родители несовершеннолетней были в разводе. Она проживала с матерью.
Как полагала женщина, дочь не общается с отцом, но они, как оказалось, постоянно переписывались. В личных сообщениях у девочки россиянка нашла фотографии интимного характера и комментарии мужчины. За каждый снимок подросток получала вознаграждение.
Узнав об этом, женщина направилась в полицию с заявлением на мужчину. Его задержали.
Ранее в Ленобласти мужчина силой завел в свою квартиру 17-летнюю девушку и изнасиловал ее. По данным источника, школьница знала злоумышленника. С ним она познакомилась пять месяцев назад.