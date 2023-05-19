Советник по нацбезопасности Ливии планирует посетить Москву с рабочим визитом

Политики обсудили ряд вопросов, связанных с развитием двухсторонних отношений между странами, а также урегулирование ситуации в североафриканской республике. Кроме того, был поднят вопрос о предстоящем визите Бушнафа в Россию, который запланирован на ближайшие дни.