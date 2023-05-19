Советник по нацбезопасности Ливии планирует посетить Москву с рабочим визитом

Тунис, 19 мая. Посол РФ в Триполи Айдар Аганин встретился в Тунисе с советником по нацбезопасности Ливии Ибрагимом Бушнафом, пишут арабские СМИ.
Политики обсудили ряд вопросов, связанных с развитием двухсторонних отношений между странами, а также урегулирование ситуации в североафриканской республике. Кроме того, был поднят вопрос о предстоящем визите Бушнафа в Россию, который запланирован на ближайшие дни.
«Советник по нацбезопасности Ливии планирует встретиться с российским коллегой и высокопоставленными лицами в Москве», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее стало известно, что египетская грузовая авиакомпания EgyptAir Cargo намерена возобновить полеты в Триполи после долгого перерыва.