В России программы магистратуры в новой системе образования отменят в некоторых вузах

Минобрнауки России будет проводить отбор высших учебных заведений, где сохранятся программы магистратуры, заявил глава ведомства Валерий Фальков во время заседания коллегии ведомства.
Министр отметил, что программы магистратуры не могут реализовываться во всех вузах без исключения.
«Мы считаем, что регулятор должен иметь право отбора научных и образовательных учреждений, которые будут реализовывать программы магистратуры. Не в жесткой, возможно, в такой мягкой форме, но это должно быть», — подчеркнул Фальков.
Он добавил, что существующий порядок утверждения таких программ не соответствует требованиям новой системы высшего образования.
Также министр предложил исключить бакалавриат в юридическом образовании. Программы магистратуры он предложил сохранить для узких направлений в области юриспруденции.