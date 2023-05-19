Байден и другие лидеры G7 в Хиросиме побеседовали с пережившей американскую атомную бомбардировку девушкой

Президент США Джо Байден и другие лидеры G7 встретились в Хиросиме с человеком, пережившим американскую атомную бомбардировку 1945 года. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.
МИД Японии сообщил, что встреча прошла в Музее мира. Там лидеры G7 пообщались с Кэйко Огурой, которая пережила атомную бомбардировку в 8 лет. Детали их разговора не сообщаются.
«Байден и лидеры G7 встретились с одним выжившим во время посещения Музея мира. Это произошло в музее перед возложением венков», — сообщил высокопоставленный американский чиновник.
Ранее правительство Японии подтвердило информацию, что президент Украины Владимир Зеленский лично посетит саммит G7. Это станет первым визитом главы украинского государства в Азию после начала СВО.