Политолог Василий Стоякин: Зеленский сегодня — «в каждой дырке затычка»

Напомним, на саммите G7, который открылся в японской Хиросиме 19 мая, лидеры стран «Большой семерки» обсудят санкции против РФ. О планах ввести новые ограничения уже объявили США, Великобритания и Евросоюз. Так, Лондон намерен запретить импорт российских алмазов, а Брюссель — ограничить торговлю ими. По данным Bloomberg, меры против алмазов, помимо Британии, примут и другие страны G7 — они намерены работать вместе, чтобы «ограничить торговлю и использование добытых, обработанных или произведенных в РФ» минералов. Кроме того, «Большая семерка» не будет вводить полный запрет на поставки продукции в Россию, но вместо этого расширит торговые ограничения.