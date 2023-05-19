Политолог Василий Стоякин: Зеленский сегодня — «в каждой дырке затычка»

По данным американских СМИ, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время прилетит в Саудовскую Аравию на саммит Лиги арабских государств, а затем – в Японию на саммит «большой семерки». Как считает политолог, обозреватель издания «Украина.ру» Василий Стоякин, Зеленского приглашают на мировые форумы в качестве «лица антироссийского движения».
Напомним, в саммите G7 участвуют лидеры Японии, США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Канады, а также главы Евросовета и Еврокомиссии. Помимо стран «группы семи», приглашение на форум получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, Индонезия, Острова Кука и Коморские острова. В 2023-м в «группе семи» председательствует Япония, саммит проходит в Хиросиме 19-21 мая.
Саммит Лиги арабских государств также начнется 19 мая в Джидде (Саудовская Аравия). Как сообщает Bloomberg, Зеленский вылетит на военном самолете США в Саудовскую Аравию для участия в саммите ЛАГ, после чего направится в Японию на саммит G7. Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский примет участие во встрече дистанционно. Уже известно, что он попросит лидеров стран «большой семерки» о проведении саммита по Украине, на котором он собирается продвигать свой «мирный план».
При этом в японском городе Хиросима проходят демонстрации и митинги протеста против саммита G7. Демонстрация прошла по улицам Хиросимы под лозунгами «Нет империалистическому саммиту G7!», «Против саммита в Хиросиме!», «Нет атомной войне!», «Не позволим агрессивную войну с Китаем!». По оценке организаторов, в демонстрации 19 мая приняло участие около 350 человек, около трети из них — студенты. Митинги будут проходить каждый день до закрытия саммита.
Политолог, обозреватель издания «Украина.ру» Василий Стоякин в беседе с корреспондентом ФАН заявил, что отсутствие Зеленского в ближайшие дни на Украине не станет для нее большой проблемой.
«На мой взгляд, Зеленский в своем нынешнем амплуа — вовсе не президент Украины. В глазах западной общественности он — этакий «президент мира», лицо мировой антироссийской коалиции. Он визуально олицетворяет масштабные усилия, которые направлены на уничтожение России, из него «надули» этакую публичную фигуру глобального масштаба. Поэтому то, что Зеленский сегодня — «в каждой дырке затычка», «самый главный араб и мусульманин», а также главный гость саммита «Большой семерки» (в которую, правда, его страна почему-то не входит) — это как бы нормально для его нынешнего состояния. Это вполне соответствует пиар-логике его подачи западными СМИ», — указал Стоякин.
При этом аналитик напомнил, что ряд экспертов упрекают Зеленского в том, что он «бросает страну на фоне военной спецоперации РФ», выезжая на какие-то официозные встречи.
«Что касается его временного отсутствия в стране, то в этом также нет ничего нового. В феврале-апреле 2022-го Зеленский также фактически отсутствовал на Украине. Даже по официальной версии, он сидел себе в бункере, и общался с внешним миром в основном при помощи айфона. А, согласно неофициальной информации, его в тот момент просто не было в своей стране — по данным источников, вскоре после начала спецоперации он просто «слинял», и сидел где-то в Польше. При этом и без него все тогда на Украине работало, и даже верховное командование ВСУ как-то худо-бедно велось», — напомнил Стоякин.
Он напомнил, что сейчас похожая ситуация сложилась вокруг главкома ВСУ Валерия Залужного, который уже более 10 дней почему-то не появлялся на публике.
«По словам инсайдеров, и тогда, и сейчас на Украине все функционирует в основном за счет руководства «среднего звена». На уровне глав областных администраций и ниже, украинский бюрократический аппарат продолжает работать. То есть, пока есть западное финансирование всего этого бардака, этот бардак будет продолжать работать», — сообщил аналитик.
По мнению Василий Стоякина, в этом плане нужно отдать должное работе американцев.
«С 2014-го им удалось создать на Украине некую систему, которая способна работать при президенте-клоуне, при президенте-наркомане, при президенте старом-маразматике, президенте-набитой дуре и вообще при ком угодно. По сути, система управления выстроена таким образом, что наличие президента ей вообще не нужно. Спрашивается, так зачем Зеленскому торчать в Киеве, если он может осуществлять общее руководство процессами откуда угодно?» — задался вопросом эксперт.
Напомним, на саммите G7, который открылся в японской Хиросиме 19 мая, лидеры стран «Большой семерки» обсудят санкции против РФ. О планах ввести новые ограничения уже объявили США, Великобритания и Евросоюз. Так, Лондон намерен запретить импорт российских алмазов, а Брюссель — ограничить торговлю ими. По данным Bloomberg, меры против алмазов, помимо Британии, примут и другие страны G7 — они намерены работать вместе, чтобы «ограничить торговлю и использование добытых, обработанных или произведенных в РФ» минералов. Кроме того, «Большая семерка» не будет вводить полный запрет на поставки продукции в Россию, но вместо этого расширит торговые ограничения.