Женщина отсудила у владимирской больницы компенсацию за беременность после стерилизации

По данным издания, в 2021 году жительнице поселка Новлянка, которая уже имеет восьмерых детей, по медицинским показаниям сделали стерилизацию. Несмотря на вмешательство врачей, женщина вновь забеременела — это стало причиной жалобы в региональный минздрав и иска к больнице. В результате проверки выяснилось, что медики не объяснили пациентке метод процедуры и возможные последствия.