Женщина отсудила у владимирской больницы компенсацию за беременность после стерилизации

Во Владимирской области многодетная мать подала в суд на медицинское учреждение, где ей провели процедуру стерилизации, после которой она забеременела в девятый раз. Об этом сообщает mk.ru.
По данным издания, в 2021 году жительнице поселка Новлянка, которая уже имеет восьмерых детей, по медицинским показаниям сделали стерилизацию. Несмотря на вмешательство врачей, женщина вновь забеременела — это стало причиной жалобы в региональный минздрав и иска к больнице. В результате проверки выяснилось, что медики не объяснили пациентке метод процедуры и возможные последствия.
Суд удовлетворил иск частично, приняв во внимание степень «нравственных или физических страданий истца», а также ее семейное и материальное положение. Орган постановил выплатить женщине 400 тысяч рублей за моральный вред.
Ранее суд постановил выплатить жительнице Тольятти 1,5 млн рублей в качестве компенсации за травму на производстве.