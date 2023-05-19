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Вице-премьер Голикова пообещала, что МРОТ в России будет повышаться опережающими темпами

Общество
Вице-премьер Голикова пообещала, что МРОТ в России будет повышаться опережающими темпами

МРОТ в Российской Федерации будут повышать опережающими темпами. Соответствующее заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова.

Заявление она сделала в рамках расширенного заседания коллегии Минтруда России. Ее слова приводит телеканал «360». По словам деятеля, такое решение поддержали в Правительстве РФ. Отметим, что его одобрил президент Владимир Путин.

«Решение о том, что во все последующие годы минимальный размер оплаты труда будет увеличиваться опережающими темпами», – подчеркнула она.

Ранее стало известно о повышении МРОТ на 18,5% с 1 января 2024 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он также обратил внимание на запланированный рост пенсии. Социальное пособие станет на 13,5% выше. Прибавку пожилые граждане начнут получать с 1 апреля текущего года.
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