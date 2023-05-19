Вице-премьер Голикова пообещала, что МРОТ в России будет повышаться опережающими темпами

Ранее стало известно о повышении МРОТ на 18,5% с 1 января 2024 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он также обратил внимание на запланированный рост пенсии. Социальное пособие станет на 13,5% выше. Прибавку пожилые граждане начнут получать с 1 апреля текущего года.