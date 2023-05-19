Президент Алжира Теббун с рабочим визитом посетит Россию в середине июня

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун с рабочим визитом посетит Россию в середине июня, сообщает газета «Ведомости». Это станет шагом к возобновлению прямого личного контакта между лидерами двух стран после долгого перерыва.
Старший эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов уверен, что Алжир таким решением намерен решить свои внешнеполитические задачи и получить экономические преференции.
Предполагается, что на переговорах Теббун и президент России Владимир Путин могут обсудить военно-техническое сотрудничество. Помимо этого, поднимутся вопросы координации усилий Алжира на международном газовом рынке.
Прежде Алжиром была подана заявка на вступление в БРИКС. Теббун заявил, что вхождение в объединение принесет больше выгоды и пользы для страны, чем помощь, которую ей оказали международные финансовые организации.