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Президент Украины Зеленский прибудет на саммит G7 в Японии 20 мая

Политика
Президент Украины Зеленский прибудет на саммит G7 в Японии 20 мая

Украинский президент Владимир Зеленский прибудет на саммит стран «Большой семерки» в субботу вечером. Соответствующую информацию предоставило агентство Reuters, сославшись на источник.

Ранее правительство Японии подтвердило, что глава государства примет очное участие в заседаниях. Мероприятие проходит в городе Хиросима с 19 по 21 мая.

«(Зеленский), как ожидается, прибудет в Японию в субботу вечером», — указал собеседник агентства.

При этом лидер Украины впервые прилетит в азиатскую страну после начала спецоперации.

До этого сообщалось, что российский премьер-министр Михаил Мишустин посетит Пекин 23–24 мая. У политика запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.
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