Минэкономразвития рассчитывает до конца июня запустить систему электронных виз

В России до конца июня начнет работать система электронных виз, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков на площадке форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023».
Иран является одной из приоритетных стран, гражданам которой будет доступно оформление таких виз, добавил политик. Он добавил, что перечень государств определен решением Правительства РФ.
«Мы рассчитываем до конца июня запустить электронную визу. <...> С июля мы надеемся, что такие визы уже начнем выдавать», — сообщил Вахруков.
В МИД России ранее рассказали о планах отменить визовые ограничения для ряда исламских стран. Сообщалось, что основное внимание Москвы сосредоточено на развитии туризма с арабсики и африканскими государствами.