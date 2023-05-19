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Власти Уганды обязались не размещать оружие в космосе

Весь мир
Власти Уганды обязались не размещать оружие в космосе

Москва, 19 мая. Главы МИД РФ и Уганды Сергей Лавров и Джедже Одонго подписали совместное заявление стран о неразмещении первыми оружия в космосе.

Переговоры на эту тему состоялись в столице РФ. Обязательство было подписано в рамках российской инициативы, к которой уже присоединились несколько десятков стран.

Также Лавров выразил готовность Москвы содействовать развитию Кампалы в космической отрасли. По его словам, у государств уже сложился формат взаимодействия для совместной работы в этом направлении.

«Уганда запустила свой спутник. Мы готовы сотрудничать в совместном создании дополнительных спутников, в развитии наземной и космической инфраструктуры дистанционного зондирования и для других гражданских целей», — заявил глава МИД РФ.

Ранее Уганда запустила первый в истории страны спутник PearlAfricaSat-1. Министр науки и технологий республики Моника Мусенеро сообщила, что аппарат предназначен для сбора данных. Информация поможет при прогнозировании погоды, поиске полезных ископаемых и наблюдении за сельским хозяйством.
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