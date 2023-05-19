Мишустин пообещал, что власти продолжат содействовать занятости в России

Российские власти продолжат предпринимать все необходимые усилия для содействия занятости населения. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Глава правительства добавил, что в условиях санкций каждое ведомство должно было действовать четко и слаженно. Главной целью стало обеспечение поддержки людей и сохранение за ними рабочих мест.
«Совместными усилиями удалось сохранить стабильной ситуацию на рынке труда. Уровень безработицы по итогам прошлого года снизился, достигнув в декабре исторического минимума – 3,7%. Для граждан под риском увольнения были организованы временные работы. Предоставили им и возможность пройти переобучение», — заявил Мишустин.
Мишустин добавил, что правительство совместно с представителями региональных органов власти занимались решениями значимых государственных задач. Социальные обязательства перед гражданами были выполнены, резюмирует премьер-министр.
Пресс-служба кабинета министров России сообщила о запланированных переговорах между Мишустиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча состоится в Пекине 23-24 мая.