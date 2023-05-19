Издание American Conservative объяснило, почему Украину не стоит принимать в НАТО

Власти Украины пытаются получить членство НАТО в преддверии июльского саммита, однако администрации президента США Джо Байдена ни в коем случае не следует идти у них на поводу, пишет The American Conservative.
Расширение блока за счет Украины чревато обострением американо-российской конфронтации, предупредило издание. К тому же, членство Киева в НАТО станет дополнительной обузой и он пополнит список «незадачливых и беспомощных» иждивенцев США».
«Ничего не изменится, пока "дядя Сэм" будет старательно играть роль "дяди Простофили"», — говорится в материале.
Страны-участницы НАТО планируют увеличить расходы на оборону как минимум до 2 процентов от своего ВВП. Такое заявление ранее сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.